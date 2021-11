Reddito di cittadinanza, al lavoro i primi beneficiari del sostegno economico statale

Giovedì 18 novembre alle ore 10,00 nella sala giunta di palazzo degli elefanti il sindaco Salvo Pogliese, con gli assessori Giuseppe Lombardo e Michele Cristaldi, titolari rispettivamente delle deleghe ai servizi sociali e alle risorse umane, illustrerà il piano di inserimento nelle attività lavorative di oltre mille percettori del reddito di cittadinanza, da utilizzare in progetti di utilità collettiva strutturati dal Comune in coerenza alle competenze dei singoli. I primi 55 cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza entreranno in servizio immediatamente, parte di una tranche di oltre 200 percettori che in pochi giorni verranno gradualmente inseriti in attività di servizio lavorativo per la collettività cittadina.