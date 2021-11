Regionali: Meloni, “su ricandidatura di Musumeci decide la coalizione”

“Sulla candidatura alla presidenza della Regione Siciliana non intendo fare fughe in avanti: credo che la coalizione si debba muovere in maniera compatta e non voglio dare alibi per eventuali divisioni in un momento in cui ho come priorità dimostrare la compattezza del centrodestra”. Queste le parole pronunciate dalla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Palermo, poco prima della presentazione del suo libro, in risposta a una domanda sulla ricandidatura dell’attuale governatore Nello Musumeci a Palazzo d’Orleans per le Regionali del 2022. “Il presidente Musumeci è un presidente uscente e come tale ha diritto a ripresentare la sua ricandidatura – ha osservato Meloni -. Come prima cosa quindi bisognerà vedere cosa vorrà fare il presidente e poi bisognerà discuterne con gli alleati”.

Poi parlando delle amministrative del 2022, “Fratelli d’Italia si sta organizzando come sempre, con la presenza sul territorio, radicamento, noi con questo siamo nati e cresciuti non abbiamo grandi poteri che ci sostengono, non abbiamo la grande stampa che ci sostiene, non abbiamo risorse da spendere, abbiamo un esercito di migliaia e migliaia di militanti appassionati, di persone credibili che costruiscono ogni giorno la nostra proposta”. Ha detto Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni, in riferimento alla crisi a Catania dove la Lega ha lasciato la giunta in polemica col sindaco Salvo Pogliese, ha riposto che si sta lavorando a ricomporla. “Ho parlato con Salvo Pogliese che mi pare che in questa vicenda abbia dimostrato la sua attenzione verso i partiti nazionali del centrodestra indipendentemente dai risultati ottenuti sul territorio. Salvo sa quanto teniamo all’unità della coalizione. È una dinamica locale e lavoriamo per ricomporla”.