Renault: Le Maire, ‘rafforzare alleanza con Nissan è priorità’

Parigi, 18 giu. (AdnKronos) - "Non abbiamo alcun interesse ad indebolire questa tra Renault e Nissan. Invece bisogna rafforzarla. E' la nostra priorità". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire ai microfoni della radio francese 'Europe 1'. Per quanto riguarda Renault, lo Stato francese azionista con il 15%, "ha fissato una strategia. Il rafforzamento dell'Alleanza con Nissan che esiste da 20 anni e che ci permette di avere un costruttore di auto performante, che è leader nel mondo in materia di batteria di motori elettrici". Il ministro auspica che Renault potrà votare a favore dei nuovi statuti di governance di Nissan il 26 giugno. "Sarà un segnale positivo del rafforzamento dell'alleanza", aggiunge. Il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard "farà delle proposte per rafforzare concretamente i rapporti tra Renault e Nissan", aggiunge il ministro.