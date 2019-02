Roma, 18 feb. (AdnKronos) - "Aspettiamo con fiducia il corso della giustizia, che per tutti prevede che siano i tribunali a emettere le sentenze. Comunque, un provvedimento di carcerazione preventiva per bancarotta a carico di due settantenni incensurati è una cosa che non ricordo di aver mai visto". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, deputato Pd e vicepresidente della Camera. "E dire -aggiunge- che le polemiche quotidiane sono perché in carcere non ci va nessuno".