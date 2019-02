Renzi: Savino (Fi), ‘sempre garantisti anche con chi ci disse game over’

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "Forza Italia è sempre stata e resta garantista. E lo è anche nei confronti di chi, quando Berlusconi venne vergognosamente cacciato dal Senato, non esitò a dire 'game over'". Lo dice Elvira Savino, deputata di Forza Italia. "Quando ponemmo come priorità la riforma della giustizia -ricorda- fummo accusati di voler varare norme ad personam. I fatti dimostrano che avevamo ragione: erano norme ad personas, cioè per le persone, tutte le persone, senza distinzioni. Dispiace che taluni per comprenderlo abbiano dovuto sbatterci contro?.