Ricerca: C.Tajani, ‘Premio Felder incoraggia giovani talentuosi a tornare in Italia’

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia con l'impegno dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro in Italia di giovani talenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e in Italia sviluppino il proprio progetto imprenditoriale o la propria azione di ricerca". Lo ha detto all'Adnkronos Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano, commentando il Premio Felder, una iniziativa promossa da Fondazione Bracco e Bracco Imaging che prevede lo stanziamento di un milione di euro per favorire il rientro in Italia di giovani ricercatori. Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Ernst Felder, lo scienziato che come capo della ricerca del Gruppo Bracco ha scoperto lo Iopamidolo, mezzo di contrasto non ionico che ha rivoluzionato la diagnostica per immagini a livello mondiale, nasce con la collaborazione del Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano. Tre gli obiettivi principali: far rientrare in Italia un ricercatore o ricercatrice di talento attraverso una call internazionale per realizzare un progetto nel settore della microfluidica in campo farmaceutico, favorire la nascita nel nostro Paese di un centro di eccellenza che diventi un polo di attrazione per giovani esperti di queste tematiche e generare nuova conoscenza consolidando il rapporto tra imprese e mondo accademico. "Sicuramente -sottolinea Tajani- questo premio rappresenta uno strumento in più che offriamo ai nostri giovani talentuosi affinché tornino in Italia e qui trovino le condizioni per sviluppare i propri progetti". Il progetto sarà presentato lunedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 11, nell'aula magna del Politecnico di Milano dal rettore dell'ateneo, Ferruccio Resta, dalla presidente e ad del gruppo Bracco, Diana Bracco e Maurizio Masi, professore in Chimica fisica applicata del Politecnico di Milano.