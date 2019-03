Ricerca: Eni e Cnr insieme per sviluppo sostenibile e sua valorizzazione (2)

(AdnKronos) - Questi processi, estremamente rilevanti, sono in grado di accelerare l'attuale riscaldamento del pianeta e di peggiorare la qualità dell'ambiente. Lo sforzo congiunto Eni-Cnr porterà a costituire il primo laboratorio italiano per lo studio integrato della criosfera terrestre artica, che utilizzerà misure in campo, osservazioni satellitari e modellistica numerica. Il centro Eni?Cnr di Gela 'Ettore Maiorana' sulla fusione sarà orientato alla ricerca di avanguardia sulle caratteristiche dei plasmi, dei magneti superconduttori, e sulle caratteristiche delle centrali che possono sfruttare le proprietà dei materiali e i vantaggi del processo di fusione. Il centro svilupperà competenze anche sul fronte del trasporto e dello stoccaggio della potenza elettrica, interfacciandosi con centri Cnr che già operano in questi campi in Sicilia. L'attività di collaborazione Eni - Cnr prevede lo sviluppo di competenze e know-how tecnologico, di tecniche innovative e di metodologie di validazione per la fusione, attraverso l'integrazione di competenze dei centri di ricerca di eccellenza del Cnr con Eni. Il Centro Eni-Cnr 'Acqua' di Metaponto si prefigge di incrementare le conoscenze scientifiche promuovendo soluzioni e tecnologie innovative in grado di aumentare la produttività e l'efficienza dell'uso dell'acqua nel comparto agricolo e di mitigare gli impatti crescenti della siccità nel Mediterraneo e in altre aree strategiche come Corno d'Africa, Sahel, Medio Oriente. Nel polo di ricerca agrario del Cnr di Portici, nell'ottica della circolarità, saranno sviluppati progetti dedicati allo studio della decarbonizzazione in ambito agricolo e degli scarti da biomasse, da utilizzare come materia prima per la produzione di biocarburanti nelle bioraffinerie Eni. Al tempo stesso studi e progetti per l'intensificazione e allo sviluppo dell'agricoltura sostenibile, attraverso l'uso multifunzionale del territorio e la diversificazione delle coltivazioni a supporto della bioeconomia, in linea con i principali obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con i programmi di ricerca europei sulla bioeconomia e l'agri-food.