Rifiuti: scongiurata emergenza a Bellolampo, discarica Palermo resta aperta

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - La discarica di Bellolampo non chiuderà. Il vertice di questo pomeriggio tra l'amministratore unico della Rap Giuseppe Norata, l'assessore comunale all'Ambiente Giusto Catania e i dirigenti aziendali e comunali, ha scongiurato l'emergenza rifiuti nella discarica di Palermo dove questa mattina i carabinieri del Noe e i tecnici dell'Arpa, durante un sopralluogo, avevano riscontrato tonnellate di immondizia accumulate nel piazzale antistante l'impianto di Tmb. "Al fine di evitare la chiusura di Bellolampo - si legge in una nota dell'amministratore unico di Rap Giuseppe Norata - che sposterebbe una emergenza anche in città, dopo un ampio confronto tecnico alla presenza dell'amministrazione comunale e degli uffici comunali, sono state individuate le misure idonee al superamento dei rilievi mossi dalle autorità competenti. In atto non sono stati emessi provvedimenti di interdizione dell'impianto ma solo rilievi legati ad un surplus di rifiuti depositati sui piazzali causato dal conferimento di rifiuti provenienti dalla provincia".