Rifiuti: scongiurata emergenza a Bellolampo, discarica Palermo resta aperta (2)

(AdnKronos) - Tra le soluzioni individuate per superare le criticità, l'acquisizione di ulteriori attrezzature che potranno implementare l'attività dell'impianto e sopperire al notevole aumento dei quantitativi di rifiuti conferiti dalla provincia e "superiori a quelli concordati nei tavoli con la Regione". "I decreti della Regione che disponevano il conferimento di questi rifiuti in altre discariche ? spiega Norata - sono stati puntualmente disattesi dai gestori o sono risultati inadeguati a ricevere il quantitativo dei rifiuti trattati da Rap e provenienti dai comuni della provincia". L'assessore comunale all'Ambiente Giusto Catania ha ribadito "la volontà di inserire all'interno del sistema pubblico anche il circuito della provincia. E' una scelta politica che va nella direzione di ampliare le potenzialità di Rap - afferma - L'amministrazione è impegnata a sostenere l'azienda in questo percorso, mantenendo il carattere pubblico del servizio. Ringraziamo gli organi di controllo che mantengono alta l'attenzione, in materia dei rifiuti, verso l'ambiente e la sua tutela". Intanto la Rap, di concerto con il Comune, ha inviato una nota all'assessore regionale Alberto Pierobon e al Dipartimento regionale Acque e rifiuti con la quale chiede "di aumentare l'autorizzazione della capacità ricettiva delle discariche individuate poiché attualmente insufficienti per smaltire i rifiuti della provincia".