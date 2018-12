Riforme: ddl referendum in aula dal 16 gennaio

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Il ddl costituzionale sul referendum approderà nell'aula della Camera il 16 gennaio per la discussione generale, l'esame partirà il 17. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Per agevolare i lavori della commissione Affari Costituzionali, l'aula sarà poco impegnata alla ripresa dei lavori dopo la pausa per le festività. Al momento, infatti, l'aula è convocata soltanto per il 9 gennaio per la votazione su alcune ratifiche.