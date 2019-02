Riforme: Marcucci, ‘M5S non tagliano poltrone ma democrazia’

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Non è il taglio delle poltrone, rischia di essere il taglio della democrazia rappresentativa". Lo scrive il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, riferendosi al disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, incardinato oggi in Aula. "Il ddl -ricorda- è ispirato dalle parole di Davide Casaleggio, che ha definito il superamento del Parlamento come inevitabile. Il Pd sarebbe ovviamente a favore della riduzione dei parlamentari, è un tema che abbiamo introdotto noi, ma allora dobbiamo anche passare dal bicameralismo perfetto a quello differenziato. Ora il M5S vuole semplicemente rendere inutile il Parlamento. E' per questo che mi auguro di trovare al nostro fianco in questa battaglia per la democrazia tutti quei costituzionalisti ed editorialisti che vogliono difendere lo spirito della Costituzione".