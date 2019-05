Riforme: pdl Brescia per voto 18enni a Senato in commissione prossima settimana

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - E' stata calendarizzata per la prossima settimana in commissione Affari Costituzionali alla Camera la proposta di legge costituzionale per abbassare l'età dei votanti al Senato: da 25 anni a 18 anni. Come è già per la Camera. Primo firmatario della legge, che prevede la modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo, è il presidente della commissione, Giuseppe Brescia. "Riconducendo il diritto di voto per il Senato della Repubblica alla maggiore età -si spiega nel testo- si intende, quindi, superare un'esclusione che non pare più giustificata e che risulta particolarmente ampia da quando, nel 1975, la maggiore età è stata portata dai ventuno ai diciotto anni. La differenza di elettorato attivo tra le due Camere ha comportato, per esempio, che nelle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018 gli aventi diritto al voto alla Camera dei deputati fossero 50.835.751, mentre per il Senato della Repubblica 46.725.900". "La diversità nel corpo elettorale tra i due rami del Parlamento fu oggetto di un ampio dibattito in seno all'Assemblea Costituente", si sottolinea nel testo della proposta, ma alla fine "prevalse un atteggiamento prudente, che conservava alcuni tratti del Senato dei regimi dell'epoca liberale, che oggi non risulta più giustificato a seguito di un pieno affermarsi del principio democratico. Far scegliere ai più giovani anche la composizione del Senato può facilitare la loro attenzione dei giovani nei confronti della politica, senza discriminazione di età per l'elezione delle due Camere che, oggi più di ieri, non trova alcuna spiegazione razionale in un sistema bicamerale perfetto". La legge consta di un'unico articolo: "Art. 1. 1. All'articolo 58 della Costituzione, primo comma, sopprimere le parole: 'dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età'".