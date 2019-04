Riscossione Sicilia, uffici aperti anche domenica 30 aprile

Sportelli sempre aperti a Riscossione Sicilia per agevolare gli utenti che vogliono aderire alle definizioni agevolate per le cartelle esattoriali, il cui termine è fissato per il 30 aprile. “Al fine di esitare il maggior numero di richieste pervenute in quantità straordinaria negli ultimi giorni – si legge in una nota di Riscossione – gli uffici rimarranno aperti tutti i giorni fino a pomeriggio inoltrato, per garantire la massima operatività per il rilascio delle richieste delle credenziali necessarie per l’accesso all’area riservata”. Inoltre, prosegue la nota, “il personale delle sedi di Palermo e Catania ha dato la disponibilità̀ anche per domenica 28 aprile, pertanto numerosi utenti e professionisti potranno ricevere, nel corso della giornata ‘festiva’, nella loro casella di posta elettronica le credenziali di accesso all’area riservata”.