Rom: Delmastro (Fdi), ‘Ue non tratti Italia come colonia’

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "L'Ue promette di mandare gli ispettori a Roma a tutela dei rom perché secondo loro non ricevono adeguati sostegni per trovare casa. Mandano i caschi blu della solidarietà ai rom? Siamo una colonia? La data del blitz è per il 5 giugno. Voglio dare agli ispettori Ue un consiglio: facciano attenzione ai risultati elettorali di Fratelli d'Italia alle Europee, potrebbe non essere clima per loro". Lo afferma Andrea Delmastro, capogruppo Fdi in commissione Esteri della Camera. "Dopo il 26 maggio -aggiunge- nessuno pensi di trattare impunemente l'Italia come una colonia".