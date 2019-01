Roma: Carfagna, Salvini si impegni per bambini come per banche

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Il 2019 di Matteo Salvini inizia con il buon proposito di approvare la legge che permette di accendere le telecamere negli asili e nelle case di riposo, per difendere bimbi e anziani dalle violenze. Bene, è una vecchia proposta di Forza Italia. Sempre che non faccia la stessa fine dell'ultimo buon proposito che il vicepremier ha espresso nel 2018, 10 milioni di euro per le famiglie affidatarie di orfani di femminicidio: ne sono arrivati 3". Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. "Si metta sui bambini lo stesso impegno e la stessa attenzione che si è avuta stanotte per salvare una banca?.