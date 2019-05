Roma: Di Maio, ‘non recepire direttive Ue su edilizia abitativa’

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo un problema di edilizia abitativa in Italia" e "tutto quello che è successo in questi mesi viene da un problema: l'Europa ci ha fatto delle direttive che dicono che dobbiamo dare più punteggi a delle persone piuttosto che ad altre, al di là di quanto tempo stiano qui e se sono italiani o no. Secondo me, come non abbiamo ricevuto la direttiva Bolkestein sugli ambulanti e i balneari; come stiamo risarcendo i truffati delle banche, allo stesso modo dobbiamo disattivare delle direttive europee che sono folli e che stanno dicendo agli italiani: voi che state aspettando da 20 anni verrete scavalcati da chi sta 5 anni qua. E questa roba qui non è più accettabile, altrimenti si crea solo tensione sociale". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio. Luigi Di Maio, ospite di 'Dritto e rovescio' su Retequattro.