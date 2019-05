Roma: Furlan, ‘vicenda Casal Bruciato sconcertante, troppa indifferenza’

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Quello che è avvenuto ieri a Roma nel quartiere di Casal Bruciato è stato sconcertante. Ha fatto bene la sindaca Virginia Raggi a portare la presenza dello Stato in quel quartiere dove spesso le istituzioni non si fanno vedere. Fermiamoci e riflettiamo su che cosa sta diventando questo paese. C'è troppa indifferenza, l'opportunismo politico ci fa dimenticare persino la nostra umanità. Bisogna esorcizzare questo sentimento, non far sentire le persone sole. Lo stare insieme è un grande collante per l'Europa". Così la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, nel suo intervento al Convegno della Cisl di Brescia sull'Europa dei cittadini.