Romney contro Trump

Washington, 2 gen. (AdnKronos/Washington Post) - Donald Trump manca delle qualità di carattere necessarie per un presidente degli Stati Uniti. Ad attaccare così il capo della Casa Bianca è l'ex candidato repubblicano alla presidenza Mitt Romney, con un durissimo articolo pubblicato sul Washington Post alla vigilia del suo giuramento come senatore dello Utah. Le presidenze "danno forma alla carattere della nazione. Un presidente dovrebbe unirci e ispirarci...dimostrare qualità essenziali di onestà e integrità, ed elevare il discorso pubblico con correttezza e mutuo rispetto", nota il futuro senatore. "Con una nazione così divisa, piena di risentimento e arrabbiata - argomenta Romney - è indispensabile una leadership del presidente sul piano del carattere. Ma è proprio qui che le carenze dell'attuale presidente sono più evidenti". Come senatore, scrive Romney, intendo sostenere le politiche che saranno "nel miglior interesse della nazione" e oppormi a quelle che non lo sono. "Non intendo commentare ogni tweet ed ogni errore -sottolinea- ma interverrò contro ogni significativa dichiarazione o azione divisiva, razzista, anti immigrati, disonesta o distruttiva nei confronti delle istituzioni democratiche".