Russo è il nuovo comandante della Capitaneria di porto

Il contrammiraglio Giancarlo Russo è il nuovo comandante della della Direzione Marittima della Sicilia Orientale e il nuovo capo del compartimento marittimo di Catania. Subentra all’ammiraglio ispettore Gaetano Martinez, che passa in forza ausiliaria. Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza del comandante generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, l’ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino. Il contrammiraglio Russo, 59 anni, catanese, nel suo discorso di insediamento, ha espresso “gratitudine al Comando generale” per “avergli concesso questo onore e privilegio” e per avergli permesso di tornare “nella città dove sono nato e cresciuto e dove è nato il mio sviscerato amore per il mare”. “Affronto questo prestigioso incarico certamente impegnativo – ha aggiunto – con passione, entusiasmo e con la massima dedizione al servizio, improntando il mio agire verso il consolidamento degli obiettivi raggiunti, ricercando ulteriori margini di miglioramento oltre che con l’efficienza dei servizi resi al cittadino”. Russo ha assicurato “confronto, dialogo e fattiva collaborazione con gli interlocutori istituzionali e non”. Il contrammiraglio ha rivolto all’ammiraglio Martinez “i migliori auguri per il futuro” e al personale il suo “ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno profuso e per quanto continuerà a fare”. Il contrammiraglio Giancarlo Russo, proveniente dalla Direzione Marittima della Calabria e della Basilicata Tirrena, è entrato nel corpo delle Capitanerie di porto nel 1986. Nel corso della carriera ha comandato gli uffici Marittimi di Pozzuoli, Augusta, Trapani e Reggio Calabria, ed ha ricoperto incarichi di rilievo nel Reparto Sicurezza della Navigazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.