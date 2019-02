“Sì a fondo di solidarietà tra Casse”

Genova, 27 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Sì a un fondo di solidarietà tra le Casse privatizzate "perché serve anche a dare autonomia al nostro sistema, essere autonomi significa anche questo". Lo ha detto Alessandro Visparelli, presidente dell'Enpacl, l'ente nazionale di previdenza dei consulenti del lavoro, intervenendo a 'Verso il Festival del lavoro' in corso a Genova. Visparelli ha sottolineato anche la disponibilità della Cassa a investimenti nell'economia reale e, sulla modifica al regolamento sugli investimenti annunciato dal sottosegretario Durigon, ha detto che "serve un controllo intelligente dell'autonomia degli investimenti: serve la giusta autonomia magari all'interno di un percorso stabilito". "Bene il fondo di solidarietà tra le Casse previdenziali privatizzate, potremmo collegarvi un intervento sulla defiscalizzazione" degli investimenti delle casse. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, intervenendo a 'Verso il Festival del lavoro'. Sì a un fondo di solidarietà tra le Casse previdenziali privatizzate "se c'è una fiscalità di scopo, e cioè se una parte della fiscalità generale che noi paghiamo allo Stato viene 'dirottata' su questo fondo". Così Alberto Oliveti, presidente dell'Adepp, l'Associazione nazionale delle Casse previdenziali privatizzate, durante un dibattito con il sottosegretario Durigon. Oliveti, che è anche presidente dell'Enpam, ha sottolineato che "io posso gestire i contributi dei miei iscritti e usarli per la mia cassa e non per le altre, con la fiscalità di scopo c'è la soluzione". "Noi siamo disponibili, è nostra intenzione essere regolamentati sugli investimenti, ci siamo dati anche una autoregolamentazione. Ma servono flessibilità, e indicazioni positive oltre a quelle cosiddette negative". Così Alberto Oliveti, presidente dell'Adepp, l'associazione nazionale delle casse previdenziali privatizzate, a 'Verso il Festival del lavoro' a Genova sull'annuncio del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, riguardo alla possibilità della modifica al regolamento sugli investimenti delle casse previdenziali privatizzate.