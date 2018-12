Sabato 15 dicembre l’Istituto Cultura Siciliana presenta ‘Now’ di Ylenia Di Martino

Sabato 15 dicembre l’Istituto per la Cultura Siciliana (via Giuseppe Distefano 25, angolo via Platamone, zona Stazione Centrale), presenta il libro della giovane nissena Ylenia Di Martino, “Now”.

Un “evento singolare” si scrisse allorché il 18 novembre 2017 l’Istituto per la Cultura Siciliana presentò ufficialmente al pubblico NOW di Ylenia Di Martino. Si scrisse “evento singolare” perché “Now” è l’opera prima di Ylenia Di Martino, anni 16, studentessa al Liceo Classico Ruggero Settimo, finito di scrivere tre anni addietro, cioè quando Ylenia aveva appena compiuto 13 anni.

“Now” è un romanzo particolare, già in ristampa, che si annovera fra i “fantasy”, un genere letterario sviluppatosi tra il XIX ed il XX secolo, i cui elementi dominanti sono il mito, il soprannaturale, l’immaginazione, l’allegoria, la metafora, il simbolo e il surreale. La letteratura fantasy molto spesso parla di magia, creature mitologiche e avventure. Come tale ha una lunga storia e nasce, ovviamente, dal mito: la mitologia classica. Questi elementi primari nel “Now” di Ylenia Di Martino si mescolano in una storia che riesce a coinvolgere il lettore: il “singolare” e il “particolare” di “Now” consiste nell’età della sua autrice che riesce a “raccontare” con una maestria che si può riscontrare soltanto in autori “navigati” ed “esperti” nell’Arte del romanzo.

Un fantasy che affonda le sue radici nella ricerca dell’autrice di comunicare qualcosa al mondo adulto e di farlo servendosi di una metafora. La metafora di un romanzo fantastico adatto al pubblico più vario con un “target” di età che va dai giovanissimi come Ylenia al mondo adulto, troppo preso dai suoi impegni, pertanto incapace di dialogare con i suoi figli, con il futuro che avanza.

All’incontro saranno presenti il giornalista/scrittore Salvo Barbagallo, il dr. Vincenzo Cantarella, Luigi Asero che in veste di Presidente dell’Istituto Cultura Siciliana presenterà l’evento.

Per finire inseriamo la presentazione critica di Now fatta dalla professoressa Marisa Sedita Migliore (presidente della Società Dante Alighieri di Caltanissetta, scrittrice, pubblicista) durante la presentazione dello stesso a Canicattì, presso l’Associazione Culturale Athena.