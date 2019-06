Salario minimo: Cominardi, ‘prosegue confronto in modo costruttivo’

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Il confronto prosegue in modo costruttivo. I sindacati hanno espresso apprezzamento sugli emendamenti nati a seguito dell'incontro di maggio e già depositati in Commissione Lavoro. Siamo concordi sulla necessità di sostenere la contrattazione collettiva nazionale e di garantire una copertura contrattuale al 100% contro dumping salariale e contrattazione pirata. Ho ribadito che proprio il salario minimo è uno strumento che dà forza alla contrattazione sindacale". Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Cominardi dopo che oggi al ministero di via Veneto è proseguito con un nuovo incontro il confronto tra Governo e sindacati sul salario minimo. Il tavolo presieduto da Cominardi, appunto, si è soffermato sul punto della non alternatività tra salario e contratto nazionale.