Salario minimo: Zingaretti, ‘battaglia per stipendi e diritti’

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Uno dei grandi problemi che abbiamo in Italia è il lavoro povero, perché troppe persone hanno stipendi bassi, sono precarie, soprattutto giovani e donne. Per questo stiamo facendo una battaglia per il salario minimo, per garantire stipendi più alti e più diritti e tutele a tutti i lavoratori. Questa proposta di legge è importante perché fa chiarezza ed è frutto del confronto con i sindacati". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb allegando un articolo in cui si spiega nel dettaglio la proposta Pd.