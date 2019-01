Saldi: Confcommercio, oggi al via, spesa media di 141 euro pro capite

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - Interessano oltre 15 milioni di famiglie su oltre 26 e muovono in totale oltre 5 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 325 euro, 140 euro pro capite: sono questi, secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali che partono domani in Basilicata e Sicilia, dopodomani in Valle d'Aosta e dal 5 gennaio in tutte le altre regioni. ?Saranno saldi, euro più euro meno, in linea con quelli dello scorso anno, ma avranno la straordinaria opportunità di risvegliare i consumi. I consumatori potranno così tornare a trovare ?vere' occasioni nei nostri negozi", commenta Renato Borghi, Presidente di Federazione Moda Italia che ricorda come il 2018 si sia chiuso "con molte preoccupazioni per i commercianti che si vedono schiacciati da consumi che non decollano, concorrenza sleale del ?wild' web, costi incomprimibili e tasse sempre più asfissianti". "Bene dunque l'aver sterilizzato per questo 2019 l'incremento di 2,2 punti percentuali dell'Iva che sarebbe schizzata dal 1° gennaio al 24,2%, ma occorre molto di più per rilanciare la nostra economia a partire dall'eliminazione delle clausole di salvaguardia che invece sono incrementate per valore, la riduzione del costo del lavoro e la previsione di una web tax per i colossi del web, vista la difficoltà di avere un'univoca norma comunitaria?, conclude.