Sale il debito pubblico

Roma, 15 feb. -(AdnKronos) - Con un incremento di 53,2 miliardi nell'anno passato, il debito pubblico ha toccato a fine 2018 i 2.316,7 miliardi. Lo comunica la Banca d'Italia, ricordando come a fine 2017 il debito ammontava a 2.263,5 miliardi, pari al 131,2 per cento del . Una percentuale, questa, destinata a peggiorare visto che l'incremento del debito (di oltre il 3% del Pil) è stato assai superiore alla crescita del Pil stesso, salito in valore di poco più dell'1,1%. L'aumento del debito nel 2018 - continua la nota di Bankitalia - ha riflesso il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (40,6 miliardi) e il lieve incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (5,8 miliardi, a 35,1). L'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del cambio ha accresciuto il debito per 6,8 miliardi. Quanto ai sottosettori, il debito consolidato delle Amministrazioni centrali è cresciuto di 54,7 miliardi, a 2.230,9, mentre quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 1,5 miliardi, a 85,6, e il debito degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente stabile.