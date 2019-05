Salone libro: Macaluso, ‘da editore Altaforte apologia fascismo, pm intervengano’

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Il titolare della Casa Editrice Altaforte, collegata a Casa Pound, Francesco Polacchi, ha rilasciato molteplici dichiarazioni e interviste: 'Mussolini ? ha detto - è stato sicuramente il migliore statista italiano. Il fascismo è stato il momento storico che ha ricostruito la nazione. L'antifascismo è il vero male di questa Paese. Un po' di dittatura non fa male'". Lo scrive Emanuele Macaluso su Fb. "Sino ad ora i magistrati non si sono accorti cosa sono e cosa fanno quelli di Casa Pound e le altre organizzazioni dichiaratamente fasciste. Le dichiarazioni del signor Polacchi sono o non sono apologia di fascismo? La sua casa editrice ha stampato un libro intervista di Matteo Salvini e ciò è anche comprensibile. Infatti, il Polacchi nelle sue interviste esalta il ruolo di Salvini nell'epoca attuale. A questa casa editrice, però, è stato concesso uno spazio al Salone del Libro di Torino. Considero questa decisione un errore per la storia del Salone, per il carattere che ha sempre avuto, nella città di Torino decorata per la Resistenza". "Scrittori ed intellettuali antifascisti si sono divisi: c'è chi ritiene che la risposta giusta sia di non accettare la provocazione e andare egualmente a Torino, chi invece non ci va e motiva questa scelta per non avallare, con la propria presenza, un fatto grave. Io condivido la posizione di chi non va a questo Salone. I fascisti devono essere isolati e il caso non va sottovalutato, soprattutto dopo le dichiarazioni dell'editore fascista presente al Salone. I magistrati di Torino hanno certamente letto La Stampa e le dichiarazioni del Polacchi. Vedremo se anche questa volta agiranno oppure si asterranno", conclude.