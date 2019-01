Salvini: “Evidenze di contatti tra Ong e trafficanti”

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Ci sono anche evidenze investigative di contatti telefonici tra persone a bordo delle navi delle Ong e alcuni trafficanti a terra. Ma questo riguarderà l'autorità giudiziaria e non il ministro dell'Interno". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa al Viminale per illustrare i dati sull'. "Questo - ha sottolineato il ministro dell'Interno - è il primo anno in cui a oggi in Italia si registrano più espulsioni che arrivi: a fronte di 155 sbarchi i rimpatri già effettuati sono stati 221 a cui si possono aggiungere 368 respingimenti alla frontiera. Abbiamo cominciato con il piede giusto". Per quanto riguarda "le presenze dei richiedenti asilo ospiti delle strutture italiane, ovviamente a pagamento dei cittadini italiani, il confronto tra il 1 gennaio 2018 e il 1 gennaio 2019 vede un meno 50mila". "Al 1 gennaio 2018 - ha chiarito - le presenze sul territorio italiano nelle varie strutture erano 183mila, ad oggi sono 133mila, quindi meno 50mila. Diminuiscono le domande di asilo che vengono analizzate con scrupolo e i dinieghi sono passati dal 57 al 78 per cento".