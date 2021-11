San Gregorio, bando di concorso per figure professionali accoglienza minori stranieri

Il Comune di San Gregorio in coprogettazione con la Iblea Servizi Territoriali, Cooperativa Onlus, ha ottenuto dal Governo centrale un finanziamento di 624.150 euro da investire per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati afferenti alla “Rete Sai”, ex Sprar (Sistema di accoglienza e integrazione), per l’erogazione di servizi di accoglienza e integrazione per i minori che saranno ospitati nell’Istituto salesiano “Sacro Cuore” di San Gregorio.

“Lavora con noi”, questo il titolo del progetto, sta ricercando figure professionali come: Assistente sociale, Educatore professionale, Psicologo, Animatore socio-culturale, Mediatore interculturale, Cuoco, Operatore dell’accoglienza e dell’integrazione, Insegnante d’italiano per stranieri.

Il bando scade il 30 novembre 2021. Gli aspiranti dovranno compilare il modello di domanda, allegato “A”, con relativi documenti, scaricabile dal sito: www.ibleaserviziterritoriali.it dove sono spiegate tutte le procedure.

Verranno prese in considerazione le candidature che rispetteranno il corretto e completo invio di tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla selezione. Sarà la stessa “Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale Onlus”, a valutate le candidature pervenute, e convocare i candidati selezionati, contattandoli al recapito telefonico o all’indirizzo e-mail indicati nel modello di domanda.