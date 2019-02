San Valentino: a Canelli tappi di spumante con nome per celebrare l’amore

Asti, 7 feb. (Labitalia) - C'è chi dice che un diamante sia per sempre. Ma a Canelli (Asti), la città dove sono nate le bollicine italiane, a sigillare l'amore non poteva che essere un tappo. Di spumante. In occasione del weekend di San Valentino, sabato 16 febbraio, lo storico borgo astigiano immerso fra le colline del Monferrato, inaugurerà una speciale installazione dedicata a tutti gli innamorati. Sui caratteristici tappi a 'fungo', simbolo di uno dei vini più amati e conosciuti nel mondo, sarà possibile incidere il proprio nome o un personale messaggio d'amore. I tappi di spumante saranno poi 'incastonati' nei pannelli collocati tra le vie della città a formare una installazione permanente e diffusa dal nome 'Canelli sparkling love'. Un?opera in divenire, che crescerà nel tempo grazie alle coppie che proprio a Canelli sceglieranno di brindare al proprio amore. "Ci auguriamo - dice il sindaco di Canelli, Marco Gabusi - di vedere questa installazione moltiplicarsi nel tempo. Da quando lo spumante è nato nell''800, proprio nelle cantine storiche della nostra città, è sempre stato il vino con cui brindare ai momenti belli della vita e alle emozioni. Proprio come quelle forti che regala una storia d'amore". I tappi 'sparkling love' potranno essere acquistati presso l'Enoteca regionale di Canelli e dell'Astesana tutto l'anno (il costo è di 5 euro per la coppia di tappi abbinata a due calici di Asti Docg), ma saranno distribuiti gratuitamente in occasione del weekend di San Valentino, sabato 16 e domenica 17 febbraio (l'inaugurazione è in programma sabato, alle 15,30, con ritrovo davanti alla sede dell'Enoteca Regionale, in via Giuliani 29). Un'occasione per scoprire e passeggiare attraverso la storica via delle antiche case spumantiere - Bosca, Gancia, Coppo e Contratto, visitabili su prenotazione - che ancora oggi custodiscono e tramandano lo Spumante Metodo Classico nelle loro cantine, le spettacolari Cattedrali Sotterranee patrimonio Unesco. Muniti di tappo ci si potrà poi incamminare lungo la ?Via degli Innamorati?, il romantico sentiero inaugurato a fine settembre e dedicato ai celebri personaggi dell'artista francese Reymond Peynet, che proprio a Canelli trascorse un breve periodo della sua vita. Un percorso disseminato di opere sul tema dell'amore dove troveranno spazio anche i tappi 'sparkling love', conducendo passo dopo passo in cima al belvedere di Canelli, una terrazza panoramica affacciata sulle colline del Monferrato Patrimonio mondiale dell'Umanità.