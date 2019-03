Sanità: Gallera, ‘in Lombardia coperture vaccinali contro l’influenza al 58,4%’

Milano, 2 mar. (AdnKronos) - "Le coperture vaccinali contro l'influenza per i lombardi over 65, tutte gratuite, volano al 58,4 per cento, con un incremento di 10,8 punti rispetto alla precedente campagna: un balzo addirittura del 20,9 per cento rispetto al 2016". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati di sintesi elaborati dalle strutture regionali che saranno trasmessi al Ministero della salute nei prossimi giorni. Nella campagna antinfluenzale 2018/2019 sono state somministrate 1.314.268 dosi di vaccino ai cittadini che hanno più di 65 anni e che rappresentano il 58,4 per cento della popolazione indicata, esattamente 2.247.703 persone. "L'incremento - ha spiegato ancora l'assessore regionale - è legato ad un nostro intervento concreto e specifico: abbiamo coinvolto la rete delle farmacie per la distribuzione delle dosi vaccinali. Questo meccanismo più semplice e diretto di approvvigionamento ha favorito l'azione dei Medici di Medicina generale che hanno affiancato i tradizionali centri vaccini". I dati sono aggiornati a febbraio 2019 e, ha evidenziato, "denotano un trend di crescita strutturale. Il traguardo raggiunto lo scorso anno aveva già permesso alla Lombardia di avvicinarsi alla media nazionale del 52,7 per cento, recuperando un gap precedente importante". Il trend di crescita nella somministrazione dei vaccini anti influenzali è una "ulteriore testimonianza dell'efficacia della cultura vaccinale, che ha portato Regione Lombardia a superare quota 95% di copertura per l'Esavalente ai bambini fino ai 2 anni e a raggiungere risultati eccellenti nella campagna contro morbillo-parotite-rosolia e meningococco".