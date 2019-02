Sanità: Gentiloni, ‘Gemelli punto di riferimento, non stupisce sia top employer’

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "La conferma delle performance della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs non è una sorpresa per me. Si tratta di una eccellenza sanitaria che ho avuto modo di verificare personalmente e che rappresenta un punto di riferimento per qualità, umanità e professionalità". Lo dichiara l'ex premier Paolo Gentiloni, ricoverato e operato nella struttura capitolina nel 2017, commentando all'Adnkronos la conferma per la Fondazione Policlinico Gemelli Irccs della certificazione top employer.