Sanità: nominati nuovi direttori dell’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Si completa la squadra della direzione strategica dell'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo. Il direttore generale Walter Messina ha nominato oggi il nuovo direttore sanitario, Aroldo Gabriele Rizzo, e il nuovo direttore amministrativo, Rosanna Oliva. I neo direttori si sono insediati ufficialmente questa mattina. "Due professionalità di comprovata esperienza ? ha sottolineato il direttore generale Walter Messina ? con le quali lavoreremo fin da subito per ridare slancio ad un'azienda che riveste un ruolo primario nel panorama della sanità siciliana. I principali obiettivi saranno quelli di elaborare un significativo piano di efficientamento che consenta di far incrementare il livello di produttività e competitività, riducendo il disavanzo, contestualmente ad una rivisitazione della dotazione organica e all'avvio di nuovi concorsi per far fronte alle gravi carenze di organico, riducendo altresì il precariato".