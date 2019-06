Sanità: nominati nuovi direttori dell’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo (2)

(AdnKronos) - Aroldo Rizzo, 61 anni, laureato in medicina e specializzato in Anatomia patologica, è l'attuale direttore dell'Unità operativa complessa di Anatomia patologica dell'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, incarico che ricopre dal 2001. Rosanna Oliva, 59 anni, laureata in giurisprudenza, proviene dall'Asp di Trapani dove ha ricoperto fino a metà aprile l'incarico di direttore amministrativo. E' anche dirigente della stessa Asp in cui ha ricoperto vari incarichi di direzione.