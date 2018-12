Sanità: Cdm nomina generali Giustini e Cotticelli commissari Molise e Calabria

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - In Consiglio dei ministri è stata approvata la nomina dei commissari e subcommissari ad acta per la sanità di Calabria e Molise. Ne dà notizia, su Facebook, la ministra della Salute Giulia Grillo. Il commissario del Molise è il generale della Guardia di Finanza Angelo Giustini, il subcommissario Ida Grossi. In Calabria, il commissario è il generale dei Carabinieri Saverio Cotticelli e il subcommissario Thomas Schael. "Legalità, trasparenza e competenza per la salute dei cittadini - scrive la responsabile della Sanità Si tratta di nomine cruciali per questi territori, che hanno non solo difficoltà di bilancio, ma soprattutto che non riescono a dare ai cittadini il livello di servizi sanitari che la legge richiede. Sono realtà diverse, non posso sovrapporre le due situazioni, tuttavia, per i cittadini il risultato non cambia: hanno diritto a una sanità migliore e a servizi efficienti".