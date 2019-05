Sanità: Giornata mondiale igiene mani, al Giglio di Cefalù video con personale sanitario

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - ?Per un mondo diverso senza sporco e batteri, agite dottori e infermieri!". La Fondazione Giglio di Cefalù, in Sicilia, con la rielaborazione del testo di ?Una vita in vacanza? de ?Lo Stato Sociale? e un video, che vede protagonisti il personale sanitario e non, impegnato ogni giorno nelle corsie dell'ospedale, scende in campo contro le infezioni ospedaliere nella giornata mondiale dell'igiene delle mani, promossa dall'OMS, che al Giglio sarà celebrata lunedì 6 maggio. "I numeri sono preoccupanti - dice la Fondazione - Secondo l'Istituto Superiore di Sanità su nove milioni di ricoveri annui da 450 a 700 mila persone si ammalano di infezioni ospedaliere pari al 5-8 percento di tutti i ricoveri. Ogni anno, in Italia, riporta il Centro Europeo per le malattie infettive, 7.800 persone perdono la vita a causa di infezioni antibiotico resistenti contratte nel corso del ricovero ospedaliero". ?Non possiamo restare indifferenti difronte a questo scenario - ha detto il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano. Ci siamo impegnati, in questa importante giornata, con tutto il nostro personale, a lanciare un messaggio di sensibilizzazione, su un problema molto attuale e grave che è quello delle infezioni ospedaliere e antibiotico resistenti". "Abbiamo voluto realizzare un video - ha aggiunto il presidente Albano - che ha come obiettivo principale quello di far rilevare l'importanza di un semplicissimo gesto qual è il lavaggio delle mani che, se continuamente adottato da tutti gli operatori sanitari, familiari e pazienti, può ridurre la trasmissione dei germi. Ringrazio, per questo, tutto il personale della Fondazione Giglio - ha affermato il manager - che si è prestato con tanto entusiasmo e dedizione nella realizzazione di questo strumento, diverso e insolito, ma facilmente diffusibile?. Nel video infermieri, operatori socio sanitari, medici, personale amministrativo, lo stesso presidente e il direttore amministrativo sono coinvolti in una coreografia che mostra la procedura di lavaggio delle mani. La canzone invoca a ?un mondo diverso senza sporco e batteri dove se ti lavi le mani, fai del bene al domani. Basta solo acqua e sapone per tutta la gente che assisti e che ami. Le tue mani devi igienizzare!?. A interpretare il testo è lo stesso personale del Giglio con le voci dell'urologo Alessandra Giacalone e dei farmacisti Carmelo Di Giorgio e Simona Brocato. Le riprese e il montaggio della clip sono, invece, di Frank Falletta. Il coordinamento è stato curato della responsabile del servizio infermieristico Stefania Vara, coadiuvata da Emma Martino, Giorgio Calderaro, Salvatore Passafiume, Pietro Musotto, e Vincenzo Lombardo.