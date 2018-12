Sanità: Grillo, grazie ai 2 mln di cittadini che lavorano a servizio salute

Roma, 12 dic. (AdnKronos Salute) - "Oltre 2 milioni di persone ogni giorno lavorano nella prima impresa del Paese, quella della salute. E a tutti loro va il nostro profondo ringraziamento". E' il ministro della Salute, Giulia Grillo, a dire grazie ai lavoratori della sanità italiana, nel suo intervento alla celebrazione dei 40 anni del Ssn, questa mattina nella sede del ministero all'Eur, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Per me - sottolinea Grillo - è motivo di orgoglio aver riunito qui nel nostro ministero tutte le anime che compongono il nostro Servizio sanitario nazionale. Ho ritenuto fosse doveroso ospitare qui, a casa nostra, le più alte cariche dello Stato per dare un segno di vicinanza agli oltre 2 milioni di cittadini che ogni giorno lavorano nelle corsie, negli ambulatori, nei presidi sul territorio, nelle farmacie, nelle amministrazioni della sanità del nostro Paese, di tutto il Paese al servizio dei cittadini e della loro salute". "I nostri padri costituenti - ricorda Grillo - hanno scritto a chiare lettere nella Carta costituzionale che quello alla salute è un diritto 'fondamentale'. Solo così ogni cittadino può vivere nella certezza che la Repubblica tutela la salute nel pieno rispetto della persona umana, nell'interesse della collettività e indipendentemente dalle condizioni sociali e di reddito. Siamo qui per celebrare l'istituzione del nostro Ssn, celebriamo un patrimonio di idee e di organizzazione, di lavoro e di strutture, di scienza, ma anche di umanità che dà corpo al nostro Sistema sanitario nazionale. Un progetto che diventa reale ogni giorno, soltanto grazie al lavoro delle donne e degli uomini che lo rendono concreto ad ogni livello e che ne fanno la storia. A loro va il nostro grazie".