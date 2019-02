Sant’Agata, la festa continua

Nessun cambio di programma oggi pomeriggio a Catania la Processione di Sant’Agata. Lo ha reso noto il Comitato per la Festa. Le previsioni meteo segnalano un miglioramento su Catania nel tardo pomeriggio e in serata, motivo per il quale si e’ deciso di confermare il programma. “Sara’ possibile uno slittamento dell’inizio della processione, anche tenuto conto della situazione delle Candelore che stazionano in Cattedrale, la cui sicurezza e’ altrettanto importante. In ogni momento si valutera’ comunque lo stato delle condizioni di sicurezza nel percorso”, si legge in una nota.