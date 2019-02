Sardegna: Fantinati, ‘M5S deve cambiare senza perdere identità’

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - "Il M5S di governo non può essere lo stesso d'opposizione e, soprattutto, per andare meglio a livello locale, occorre cambiare, senza perdere la nostra identità". Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario alla P.A. in quota M5S Mattia Fantinati. "In Sardegna prima non avevamo consiglieri regionali, oggi siamo entrati in Regione. Certo, il nostro candidato è terzo, questo è chiaro - prosegue - Ma è praticamente impossibile vincere, quando il sistema elettorale favorisce le ammucchiate di tutti, impresentabili inclusi, contro di noi. Per questo, dobbiamo trasformare l'organizzazione del MoVimento".