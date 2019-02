Sardegna: Toti, ‘attenti a dare M5S per sconfitto’

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - Il Movimento 5 stelle "è sempre stato un movimento a fisarmonica. Prima di darlo per sconfitto ci penserei bene". Lo afferma Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ospite a 'L'aria che tira', su La7. "In Liguria, dove il Movimento è nato, non governano neppure -spiega- un Comune su 235 eppure alle ultime elezioni politiche abbiamo perso con loro moltissimi collegi. Quello delle elezioni amministrative non è assolutamente un parametro con cui misurare certi movimenti d'opinione".