Sblocca cantieri: Bongiorno, ‘videosorveglianza asili per tutela più deboli’

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - ''Le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato hanno dato il via libera alla videosorveglianza negli asili e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili: una misura concreta a tutela dei più deboli e indifesi, un deterrente contro abusi e comportamenti impropri". Lo scrive il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, su Twitter, commentando l'approvazione dell'emendamento al decreto legge sblocca cantieri.