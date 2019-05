Sblocca cantieri: Fp Cgil, illogico e sbagliato emendamento su telecamere

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Illogico, perché inserito in un provvedimento che parla di tutt'altro. Sbagliato, perché criminalizza i dipendenti compromettendo il rapporto pedagogico". Così la Funzione Pubblica Cgil commenta l'emendamento al decreto Sblocca Cantieri che prevede l'istituzione di un fondo per telecamere negli asili e nelle strutture socio sanitarie e assistenziali per anziani e disabili. Una proposta, sottolinea il sindacato, "demagogica e di pura propaganda: si individuano risorse per le telecamere mentre, allo stesso tempo, si operano ingen ti tagli ai servizi in tanti comuni, risparmiando sul costo del lavoro. Come abbiamo avuto modo di dimostrare in un nostro rapporto, esplodono le malattie professionali e peggiorano progressivamente le condizioni di lavoro. Almeno il 50% delle lavoratrici degli asili nido e delle scuole per l'infanzia riscontra la presenza di gravi problemi fisici. Invece di alimentare la propaganda, bisognerebbe occuparsi delle condizioni di chi lavora, mettendo in campo azioni concrete per prevenire i danni al personale", conclude la Fp Cgil.