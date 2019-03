Scienza dei dati e algoritmi per risolvere problemi di business

Milano, 15 mar. (AdnKronos) - Dati e informatica vanno a braccetto e con l'arrivo del 5G e dell'Internet of things questo connubio crescerà a dismisura. Per questo serve diffondere cultura e soprattutto visione delle opportunità che si creeranno. Questa è la missione della comunità Kaggle, avviata da Google, con l'obiettivo di consentire agli utenti di pubblicare set di dati o esplorare e costruire modelli in un ambiente di scienza dei dati basati sul web. E Milano ha avuto il primo meet up Kaggle, grazie a Nexi, nell'ambito della ?Digital Week', con la comunità online formata da scienziati e studenti informatici che ha dato vita un evento dal vivo, cui hanno partecipato oltre 100 persone. Alberto Danese, Kaggle grandmaster, data and analytics at Nexi, ha illustrato la mission della piattaforma: "È un sistema molto concreto su cui aziende reali pongono problemi di business e quindi si può applicare quello che si impara sia su problemi con dati strutturati o analisi di testo libero. Non c'è limite a quello che si può fare in questo senso. Oggi il 'machine learning' è sempre più presente in molti settori e non ha grandi confini?. Una piattaforma che coniuga, anche grazie ai meet up, scienza e socialità. ?La matematica - ha proseguito Danese - è molto importante perché aiuta a descrivere fenomeni del mondo, sia fisici che comportamentali, dando un approccio qualitativo alla nostra vita di tutti i giorni. Penso che divertirsi aiuti ad imparare, è un aspetto fondamentale perché si impara più a fondo ciò che si studia: in fondo la matematica è molto più divertente rispetto a quello che si pensa". La trasformazione digitale in corso in tutte le aziende del mondo porta alla produzione di una grande mole di dati. In questo contesto, i data scientist aiutano a semplificare e a sintetizzare queste informazioni per i decision maker attraverso algoritmi. Nexi, società leader in Italia nei pagamenti digitali, ha spiegato come anche in questo settore, che si sta sempre più digitalizzando, l'importanza dell'analisi dei dati sia fondamentale per rendere sicuro, trasparente e invisibile il modo con cui le persone effettuano le transazioni economiche. ?La nostra azienda opera in un settore, quello dei pagamenti, in cui ogni giorno vengono processate milioni di transazioni - ha raccontato Filippo Signoretti, head of strategy and innovation di Nexi - Questa mole di dati costituisce un patrimonio molto importante. Per questo motivo cerchiamo di avere le competenze adeguate per migliorare le nostre capacità di elaborare questo insieme di dati. Discipline come data science e intelligenza artificiale rappresentano le competenze ideali per fare questo?. Un ambito, questo, in cui la ricerca di giovani talenti è fondamentale: ?In Nexi siamo fortemente orientati verso l'innovazione ? ha ricordato Signoretti ? e valutiamo sul mercato i trend di innovazione domandandoci quali possano essere le competenze nuove da portare all'interno dell'azienda. Nove volte su dieci i giovani in questo ambito hanno una marcia in più. Non a caso durante la ?Digital Week' qui a Milano, Nexi ha organizzato un talent day all'interno del quale c'è stata una prima selezione di giovani talenti?. ?Siamo orgogliosi di fare parte del primo Meetup in Italia di Kaggle - ha concluso - perché rappresenta una delle piattaforme più innovative nel mettere insieme domanda e offerta. Chi ha competenze in ambito di intelligenza artificiale, da un lato; e chi porta domande e ha bisogno di algoritmi sempre più complessi per risolvere problematiche di business, dall'altro".