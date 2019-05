Scontri polizia-antifascisti a Genova, feriti e fermi

Genova, 23 mag. (Adnkronos) - Scontri tra la Polizia e i manifestanti del presidio antifascista a Genova in piazza Corvetto. Gli agenti, in assetto antisommossa, hanno caricato più volte di fronte e di lato i partecipanti. Due persone sono state fermate.Gli scontri sono partiti quando da una frangia di antagonisti un gruppo diretto verso il cordone di polizia a presidio di piazza Marsala, dov'è in corso un evento di chiusura di campagna elettorale di CasaPound, ha iniziato una sassaiola, lancio di bottiglie fumogeni e oggetti per forzare il blocco (. All'aggressione ha risposto la polizia con lancio di lacrimogeni, per disperdere i manifestanti. Ad una seconda sassaiola, questa volta sul cordone di via Assarotti, sono partite diverse cariche della polizia verso la zona di via Serra e sotto i giardini dell'Acquasola. Durante le cariche della polizia per disperdere i manifestanti sono stati sparati anche alcuni lacrimogeni ad altezza d'uomo in direzione della piazza, dove si trovavano anche le frange pacifiche del presidio. Negli scontri è rimasto ferito un giornalista genovese di Repubblica e due carabinieri. Il cronista, che ha riportato ferite alle mani e al torace, ha dichiarato di essere un giornalista ma è stato colpito dagli agenti. E stato portato via in ambulanza. Al termine degli scontri, i manifestanti sono partiti in corteo per raggiungere la questura e chiedere il rilascio dei due antagonisti fermati.