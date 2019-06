Scuola: Cirinnà’, ‘su prof Palermo Bussetti ha mentito, riferisca in Senato’

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Ancora un ministro gialloverde che mente al Parlamento. Secondo un'inchiesta de la Repubblica, emerge che furono proprio gli uffici di Bussetti a sollecitare l'indagine sulla professoressa di Palermo. Chi rappresenta lo Stato non può pensare di poter dire bugie liberamente: ne deve rispondere in tutte le sedi preposte". Lo dice la senatrice del Pd, Monica Cirinnà. "Per questo -aggiunge- è urgente che il ministro venga in Senato a chiarire una vicenda che ha intaccato pesantemente il diritto costituzionale alla libertà di pensiero, d'insegnamento e di conoscenza dell'insegnante e degli alunni con un grave atto d'ingerenza sfociato peraltro in una incredibile sanzione".