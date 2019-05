Scuola: Gasparri, ‘professoressa Palermo in Senato con contraddittorio’

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - ?Io mi oppongo con convinzione all'attuale governo che reputo dannoso per l'Italia. Non condivido il 99% delle cose che questo esecutivo fa ma, come tutti gli altri colleghi di Forza Italia ho votato a favore del decreto sicurezza, che abbiamo giudicato semmai insufficiente per affrontare le emergenze del nostro Paese. Si tratta di un provvedimento che nulla ha a che fare con le leggi razziali o con discriminazioni. Chi nelle scuole, invece, lascia circolare questa interpretazione, viola principi fondamentali della democrazia e della Costituzione e offende la libera e democratica volontà del Parlamento. Fare della professoressa palermitana un simbolo e un'eroina la trovo una scelta discutibile. E se deve venire in Senato, che si esponga ad un contraddittorio, non ad una celebrazione unilaterale. Lo dico pubblicamente e formalmente, anche ai vertici dell'assemblea di Palazzo Madama". Lo chiede il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Con tutti si può discutere -aggiunge- ma non si possono organizzare comizi unilaterali di chi non ha evitato letture false dell'attività legislativa del Parlamento. Se nessuno deve essere censurato, non deve essere censurato nemmeno chi in Parlamento ha fatto una scelta libera e consapevole. Pertanto, discussioni sì, celebrazioni faziose no, perché sarebbero uno sfregio alla democrazia e una dimostrazione di unilaterale faziosità. Basta demagogia?.