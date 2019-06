Scuola: legali prof Palermo sospesa depositano ricorso, ‘soluzione Miur non perseguibile’ (2)

(AdnKronos) - Nel ricorso, lungo una quarantina di pagine che approfondisce la memoria difensiva depositata in seno al procedimento disciplinare, si sottolinea l'illegittimità della sanzione che viola gli articoli della Costituzione, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la stessa Dichiarazione sui diritti dell'uomo. "Siamo rammaricati perché con il giudizio si allungano i tempi della soluzione - dice Luna -, la prima udienza non sarà prima di sei mesi, ma il ricorso è assolutamente fondato e arriveremo alla revoca della sanzione. Credo che sarebbe piaciuto a tutti, ministero compreso, arrivare a una soluzione celere della vicenda, ma ci siamo resi conto dell'impercorribilità della strada individuata". Adesso la prof, che lo scorso 27 maggio dopo aver scontato per intero la 'punizione' è tornata a scuola, chiede un risarcimento economico di 10mila euro "o nella minore o maggiore misura che il giudice riterrà equo" per danno all'immagine e alla reputazione professionale. "Purtroppo, accanto alla grande solidarietà ricevuta da mia madre - spiega il figlio - ci sono stati anche articoli di giornale e commenti sui social offensivi, persino qualche velata minaccia". L'unica soluzione possibile per scongiurare il ricorso alle aule di giustizia? "Che a riconoscere l'illegittimità della sanzione sia il dottor Anello, direttore dell'Usr e gerarchicamente sovraordinato all'ufficio che ha emesso la sanzione - conclude il legale -. Una situazione pirandelliana, perché la persona che dovrebbe revocare il provvedimento è la stessa che lo ha emesso".