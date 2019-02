Scuola: Masterclass #YouthEmpowered, Coca-Cola Hbc Italia sale in cattedra

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Coca-Cola Hbc Italia sale in cattedra e con l'avvio delle Masterclass #YouthEmpowered si rivolge agli studenti delle scuole superiori. Il programma che supporta i ragazzi tra i 16 e i 30 anni nel passaggio tra scuola e mondo del lavoro si lega per il secondo anno di fila a Junior Achievement Italia, organizzazione non profit dedicata all'educazione economico-imprenditoriale nelle scuole. Le Masterclass #YouthEmpowered, rivolte all'ultimo triennio della scuola superiore sono un ciclo di eventi organizzati presso la sede aziendale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, ciascuno focalizzato su uno specifico settore, dalla comunicazione all'information technology, dal marketing al finance, durante i quali i manager raccontano le loro competenze. Il bilancio dei primi due anni di vita del progetto #YouthEmpowered è "molto positivo: 23.000 sono stati i ragazzi coinvolti nei corsi e workshop" lungo la Penisola, spiega Giangiacomo Pierini, direttore relazioni istituzionali e comunicazione di Coca-Cola Hbc Italia. "In Junior Achievement - aggiunge - abbiamo trovato un partner d'eccellenza e siamo orgogliosi di proseguire insieme questo ambizioso percorso di educazione imprenditoriale delle giovani generazioni". I docenti interessati possono iscrivere le classi alle tappe del 20 marzo, 10 aprile e 8 maggio accedendo al form online masterclass-youthempowered. Il progetto dà la possibilità "di svolgere un percorso di imprenditorialità, anche con attenzione all'orientamento", sottolinea Miriam Cresta amministratore delegato di Junior Achievement Italia. "Si tratta di un aspetto fondamentale perché quando si crea intraprendenza nei ragazzi si sviluppa la loro potenzialità ed è quindi scontato poi pensare anche a quello che sarà il loro futuro ed avere quindi delle aziende come riferimenti verso cui orientarsi", evidenzia.