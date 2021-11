Scuola, una palestra tutta nuova per l’istituto comprensivo Malerba

Una palestra tutta nuova per gli alunni del plesso di via Messina dell’istituto comprensivo Agatino Malerba e del liceo Mario Cutelli che utilizza alcune aule della scuola comunale come succursale.

La struttura completamente riqualificata secondo massimi criteri di sicurezza e funzionalità, è stata consegnata alla dirigente scolastica della scuola Malerba Agata Pappalardo e quella del liceo Cutelli Elisa Colella, dal sindaco Salvo Pogliese e dagli assessori Sergio Parisi, Barbara Mirabella e Pippo Arcidiacono, delegati rispettivamente alle politiche comunitarie, alla pubblica istruzione e alle manutenzioni.

Tra i presenti il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, il direttore delle politiche comunitarie Fabio Finocchiaro, il responsabile delle manutenzioni scuole comunali Orazio Santonocito, il vicepresidente della seconda circoscrizione municipale Damiano Capuano e i consiglieri Daniele Racca, Fabio Lauria, Davide Maraffino e Giulia Giuffrida.

Trenta anni dopo la sua realizzazione, infatti, la palestra presentava gravi infiltrazioni di acqua piovana, spogliatoi non funzionali e mancato rispetto delle norme di sicurezza, che la rendevano inutilizzabile. Lo scorso anno l’amministrazione comunale ha inserito il progetto di riqualificazione, tra quelli per l’utilizzo dei fondi comunitari destinati al Patto per Catania stanziando la somma di 391 mila euro.

“Un fatto importante e prioritario sia per l’istituto comprensivo Malerba sia per il liceo Cutelli -ha detto il sindaco Salvo Pogliese, incontrando i ragazzi, i rappresentanti dei due istituti e i tecnici comunali-. In tre mesi abbiamo completato i lavori che serviranno per avere una struttura idonea per le attività sportive scolastiche. E’ solo la prima scuola di cui consegniamo i lavori, altre ne seguiranno a breve perché sono ventidue i plessi su cui abbiamo previsto interventi di messa in sicurezza, stanziando 8 milioni e 780 mila euro di fondi dell’Unione Europea del patto per Catania Mi preme ringraziare gli assessori Parisi, Mirabella e Arcidiacono e i tecnici comunali, per il risultato conseguito e che favorirà un servizio più completo e in sicurezza all’educazione dei nostri ragazzi ”

L’intervento per la palestra della scuola Malerba è costato circa trecento mila euro. Il sindaco ha annunciato che il ribasso di quasi centomila euro verrà utilizzato per rimettere a nuovo anche l’annessa palestrina, resa inutilizzabile dall’usura del tempo e dalle copiose infiltrazioni di acque meteoriche sui muri e gli infissi della piccola struttura contigua alla palestra appena riqualificata.