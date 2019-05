Sea Watch: Salvini, “Processatemi, vengo io a Catania”

“Al tribunale dei ministri di Catania voglio dire che state usando male i soldi pubblici degli italiani. Il 99% dei magistrati italiani fanno bene il loro lavoro, ma se c’e’ qualcuno che usa il denaro pubblico per fare politica e processare un ministro perche’ blocca gli sbarchi questo non mi sta bene”. In diretta su Facebook, Matteo Salvini attacca i magistrati di Catania rei a suo avviso di “usare il denaro pubblico per provare a fermare con la giustizia quello che gli italiani stanno toccando con mano”. Poi, aggiunge: “Processatemi, non convocate i miei collaboratori, vengo io a Catania domani se volete. Sequestro di persona perche’ ho bloccato per quattro giorni lo sbarco di un barcone che non ha rispettato le leggi? Ma stiamo scherzando? Ora basta- prosegue- processatemi, io non cambio, mi assumo la responsabilta’, insieme al governo, del blocco dell’immigrazione clandestina”.