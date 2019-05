Sea Watch sequestrata

Roma, 19 mag. (AdnKronos) - La Sea Watch 3 è sotto sequestro. La Guardia di Finanza è salita a bordo della nave con a bordo 47 migranti che si trova al largo del porto di Lampedusa. Si dovrebbe procedere, ora, al deferimento dell'equipaggio all'autorità giudiziaria. "La magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua e continuerà a negare lo sbarco da quella nave fuorilegge" sottolineano fonti del Viminale. "Il ministro dell'Interno si aspetta provvedimenti nei confronti del comandante della nave, dal quale è lecito attendersi indicazioni precise sui presunti scafisti presenti a bordo". "Resta un tema fondamentale: la difesa dei confini nazionali e l'ingresso in Italia di un gruppo di sconosciuti deve essere una decisione dalla politica (espressione della volontà popolare) o di magistrati e Ong straniere?". "La vicenda SeaWatch3 - concludono -conferma una volta di più l'urgenza di approvare il Decreto Sicurezza Bis già nel Consiglio dei ministri di domani, per rafforzare gli strumenti del governo per combattere i trafficanti di uomini e chi fa affari con loro".